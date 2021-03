Biathletin Herrmann läuft in Nove Mesto aufs Podest

Von Platz zehn auf zwei: Denise Herrmann hat beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto für den ersten Podestplatz der deutschen Frauen gesorgt. Der Sieg ging an die Norwegerin Tiril Eckhoff, die bereits den Sprint gewonnen hatte.

Nicht einmal drei Schießfehler konnten den 23. Weltcupsieg in Eckhoffs Karriere verhindern. Die 30-Jährige präsentierte sich in der Loipe gewohnt stark und siegte überlegen mit 24 Sekunden Vorsprung.

Denise Herrmann - von zehn auf zwei

Für Jubel im Team des Deutschen Skiverbands sorgte Denise Herrmann. Die Sächsin musste nur einmal in die Strafrunde und konnte sich so kontinuierlich nach vorne arbeiten. Von Platz zehn gestartet, landete sie am Ende auf Platz zwei. Platz drei sicherte sich Staffel-Weltmeisterin Marte Olsbu Roiseland.

Franziska Preuß Fünfte

Platz zwei hatte lange auch Franziska Preuß im Visier. Doch die 26-jährige Bayerin musste beim letzten Schießen in ihre zweite Strafrunde und wurde von Herrmann überholt. Auf der Schlussrunde zogen dann noch Roiseland und die Schwedin Linn Persson vorbei. Als Fünfte verpasste Preuß einen Podestplatz um 5,9 Sekunden.