Biathletin Franziska Preuß: Ein Wechselbad der Gefühle

"Ich war sehr geknickt und auch wirklich ganz kurz davor, dass ich nach Hause fahre. Der Anspruch an sich selbst ist immer, dass man zufrieden mit sich selbst ist. Und natürlich eine bessere Leistung bringt. Ich habe einfach gemerkt: Das reicht einfach nicht." Franziska Preuß

Doch mit der Staffel schaffte die Biathletin die lang ersehnte Olympia-Medaille - und Tränen der Erleichterung flossen. "Ich hatte zum ersten Mal nach einem Rennen Tränen in den Augen. Da ist schon ein großer Stein runtergefallen", sagt die 27-Jährige.

"Dann war wieder mehr Lockerheit dabei. Ich war dann mal beim Skisprung beim Zuschauen und habe dort dieses olympische Flair gespürt und man denkt dann auch mal an was Anderes." Franziska Preuß

Franziska Preuß hängt "noch ein Jahr" dran

Bei diesem Wechselbad der Gefühle stellt sich natürlich die Frage, wie es jetzt weitergehen soll: "Sagen wir mal so: Es ist gerade sehr schwankend. Dieses ganze emotionale Auf und Ab. Natürlich habe ich mir schon oft gedacht: Es ist zäh. Ich erlebe es ja nicht das erste Mal, dass der Körper einfach nicht mitspielt."

Die Antwort lautet aber: "Ich denke mal: Wenn alles nach Plan läuft, dann bin ich nächstes Jahr in Oberhof schon am Start." Da möchte sie auch "auf alle Fälle vorne mitmischen". Ob es noch einmal für sie Olympische Spiele gibt, das hält sie sich offen. "Vier Jahre sind eine lange Zeit", sagt Preuß mit Blick auf Mailand und Cortina d’Ampezzo.

Cortina "schönere Spiele" als in China

Die Oberbayerin ist aber sicher: "Ich glaube, in vier Jahren werden es auf alle Fälle schönere Spiele. An solche Orte gehört der Wintersport auch hin." Sie hofft auch, "dass man sich das auch beibehält, dass Olympische Winterspiele an Orte vergeben werden, wo es auch eine Wintersport-Begeisterung gibt."

In China war es nämlich "schon schwierig, von dem, was man im Vorfeld gehört hat", inklusive der kritischen Berichte. Es sei "schon komisch, wenn man in dem Land dann eine 'Gaudi'-Sportveranstaltung hat". Die Sportstätten fand sie gigantisch und einfach perfekt für die Sportler. Trotzdem hat sie sich gemeinsam mit anderen Aktiven "schon die Frage gestellt: Wer braucht das später noch? Allein die Sprungschanze. Ich bin aus dem Bus ausgestiegen und habe mir nur gedacht: Krass, wie fett ist die?"