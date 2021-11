Biathletin Franziska Preuß - die entspannte Hoffnungsträgerin

Mit Platz drei im Gesamtweltcup hat Franziska Preuß in der letzten Saison geliefert und höhere Erwartungen an sie geschürt. Die Oberbayerin ist auch beim Start in die Olympiasaison eine der großen Leistungsträgerinnen und wurde vom Bundestrainer Mark Kirchner bereits für die ersten Weltcuprennen nominiert. Am 27. November kommt es zum ersten internationalen Leistungsvergleich.

Für die DSV-Athletinnen ist das ein erster Gradmesser für den Olympiawinter. "Ich fühl mich so weit eigentlich ganz gut", erzählt Preuß von der Saisonvorbereitung. Nach einem Durchhänger vor ein paar Wochen, gehe es jetzt "definitiv wieder in die richtige Richtung".

Preuß: "Mach mir genug eigenen Druck"

Mit dem Erfolg steigen allerdings auch immer der Druck und die Erwartungen. Aber scheinbar nicht so bei Preuß: "Also, spüren tue ich das tatsächlich eigentlich nicht so", sagt die 27-Jährige. Sei sei auch nicht der Typ, der so gerne im Rampenlicht steht. "Ich schau auf mich und hab genug Baustellen." Schließlich mache sie sich schon "genug eigenen Druck". Auch, weil sie einen großen Anspruch an sich selbst habe.

Ziel: Ein Podiumsplatz bei Olympia

Die Erwartungshaltung, die man von außen hören würde, wenn man "seine Fühler ausstreckt, will sie nicht zu ihrem Thema machen. Der Fokus liegt auf den eigenen Wünschen und Zielen. Die sind klar gesteckt. Bei einem Großevent, bei einer WM, oder dieses Jahr sei es eben Olympia, "mal wieder auf dem Podium zu stehen".

Die letzten zwei Jahre hatte sie die Top drei bei der WM nur knapp verpasst. "Da hat es meistens an dem einen Schuss nur gefehlt", so Preuß. Die mit Blick auf den ersehnten Podiumsplatz auf mehr Konstanz am Schießstand hofft, damit das mit dem entscheidenden Schuss bei einem Großevent nicht mehr so oft passiert.