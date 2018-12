Biathletin Dahlmeier Fünfte, Snowboardcrosser Nörl Dritter

Einen Tag nach ihrem starken Comeback nach langer Krankheitspause mit Platz zwei im Sprint lag die Doppel-Olympiasiegerin nach zwei Schießfehlern 54,2 Sekunden hinter Sprint-Gewinnerin Marte Olsbu Röiseland aus Norwegen. Zweite wurde die Italienerin Dorothea Wierer vor der Schwedin Hanna Öberg. Die fehlerfrei schießende Vanessa Hinz beendete das Rennen auf Platz sechs. Im Jagdrennen der Männer hatten sich die deutschen Skijäger 28 Schießfehler geleistet, Olympiasieger Arnd Peiffer war als 16. der Beste aus dem Team von Bundestrainer Mark Kirchner.

Snowboardcrosser Nörl Dritter, Schad Sechster

Martin Nörl mischt weiter die Snowboardcross-Szene auf. Einen Tag nach seinem ersten Weltcupsieg in Cervinia/Italien fuhr der 25-Jährige aus dem niederbayerischen Adlkofen auf demselben Kurs als Dritter erneut aufs Stockerl. Konstantin Schad (31, Miesbach) wurde Sechster. In einem packenden Finale bei schwierigen Bedingungen mit teilweise starkem Wind fuhr das deutsche Duo von Beginn an vorne mit. Bei der letzten Zwischenzeit lag Schad sogar vor Nörl in Führung, kam aber in Sichtweite des Ziels zu Fall. Der hinter Tagessieger Emanuel Perathoner (Italien) letztlich zweitplatzierte Amerikaner Jake Vedder hatte ihn leicht behindert.