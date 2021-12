Biathletin Clara Klug bangt um die Paralympics-Teilnahme

Ein Malheur beim Weltcup im kanadischen Canmore machte Klug einen großen Strich durch die Rechnung. Die 27-Jährige stürzte in einer Abfahrt und verletzte sich an der Hand. Äußerlich ist bis auf einen blauen Fleck eigentlich nichts zu sehen. Doch es tut weh, richtig weh. Der Mittelhandknochen angebrochen. Derzeit ist nur reduziertes Training möglich und das ausgerechnet in der paralympischen Saison. "Vor allem mental ist es natürlich eine Herausforderung, sich da wieder hinzukämpfen", erklärte die Biathletin.

Beinarbeit statt intensivem Schießtraining

Dabei klangen die Voraussetzungen so gut: Klug und ihr Begleitläufer sind bei der bayerischen Polizei und können deshalb ihre Übungseinheiten fast unter profihaften Bedingungen absolvieren. Seit zwei Jahren arbeitet die Münchnerin auch mit einem renommierten Schießtrainer zusammen. Herbert Mayer hat die 27-Jährige auf ein neues Niveau gehoben. Jetzt hofft sie, wegen der Verletzung immerhin "andere Baustellen" anzugehen. Zum Beispiel sagte sie: "Meine Beine werden sich freuen über mehr Training".

Vorsichtiger Optimismus für die Tests im Januar

Die WM und alle Lehrgänge haben die beiden erst einmal abgesagt. Ende Januar in Östersund soll ein erster Renn-Test erfolgen. Dann wird man auch nach weiteren Röntgenaufnahmen sehen, ob eine Teilnahme in Peking überhaupt sinnvoll ist. Inzwischen ist Klug zwar "wieder etwas optimistischer, dass ich sage: 'Ich möchte in Peking an den Start gehen'". Allerdings wisse sie nicht, wie die Leistung sein wird: "Ich erwarte mir jetzt nicht zu viel von dieser Saison". Gold ist also erst einmal kein Thema.

Zwei Mal Bronze in Pyeonchang und Fahnenträgerin

Bei den vergangenen Winterspiele in Pyeongchang war die zweifache Bronzegewinnerin als Fahnenträgerin für die Schlussfeier der Paralympics bestimmt worden. Gemeinsam mit ihrem Guide, der in Fürth lebt, war Klug dort für die herausragenden sportlichen Leistungen geehrt worden und durfte sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen.