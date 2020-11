Biathleten hoffen auf "gute Performance" im Corona-Winter

Die Biathleten wissen es zu schätzen, dass sie als Individual- und Outdoor-Sportart durch die Coronavorgaben keine großen Trainings-Einschränkungen haben: "Wir können die Dinge die vorgeschrieben sind, ganz gut einhalten," sagt Mark Kirchner.

Der Herren-Cheftrainer sieht sich bei den Saison-Vorbereitungen im Soll: "Wir haben einen guten Trainingssommer absolvieren können." Große Veränderungen gab es dabei nicht. Bei den Arrivierten musste man nur Feinheiten verändern. "Der große Rahmen steht, um international erfolgreich und konkurrenzfähig zu sein", so Kirchner. Die Ziele sind klar gesteckt: "Wir wollen von Anfang weg eine gute Perfomance abliefern."

Weltcupteam der Männer steht fest

Vor Weihnachten werden die ersten 22 Weltcuprennen in Finnland und Österreich ausgetragen. Die erste Standortbestimmung gibt es bei den Männern über 20 Kilometer im Einzel und im Zehn-Kilometer-Sprintwettkampf. Fest gesetzt sind im Weltcupteam bislang Benedikt Doll, Philipp Horn, Johannes Kühn und Arnd Peiffer.

Doll will in die Top sechs

Doll hat vor allem beim Schießen an ein paar technische Sachen und "am Mindset", "wie geh ich ans Schießen ran", gearbeitet: "Bei mir fehlte die Konstanz. Es waren ein bis zwei Schießfehler zu viel. Das will ich reduzieren." Seine Ziele hat er ehrgeizig gesteckt. Nach Platz sieben in der vergangenen Saison will er im Gesamtweltcup unter die Top sechs und mit der Staffel wieder ganz vorne dabei sein.

Peiffer hat sich dagegen aufs Gewehr konzentriert und einen neuen Schaft gebaut, der "noch ein bisschen leichter“ geworden ist. Ansonsten geht für ihn 99 Prozent der Energie dahin, das Level zu halten. Der Routinier geht entspannt in die Saison, weil er ja "für den ersten Weltcup gesetzt" ist. Durch die interne Konkurrenz ist aber auch für den mittlerweile 33-Jährigen "automatisch viel Druck im Kessel".

Simon Schempp und Erik Lesser müssen dagegen hoffen. Bei Schempp sei gegenüber dem Vorjahr mehr Stabilität vorhanden, Lesser hat das Trainingsjahr ordentlich in Angriff genommen. "Wie es am Ende ausgeht, wird sich zeigen", so Kirchner.

Zwei Bayern empfehlen sich fürs Weltcupteam

Der Trainer hat auch zwei junge Athleten im Blick, die sich für das Team der Zukunft empfehlen konnten. Der 26-jährige Johannes Donhauser vom SC Ruhpolding und der 24-jährige Dominic Schmuck vom SC Schleching sind erstmals in die Lehrgangsgruppe mit den Topathleten aufgerückt.

"Das kann uns nur gut tun und belebt die Konkurrenz“, glaubt Kirchner. Sie müssen wie Lucas Fratzscher, Roman Rees, Simon Schempp und Erik Lesser jetzt ihr Leistungsvermögen unter Beweis stellen.