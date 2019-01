vor 5 Minuten

Biathlet Peiffer Zweiter, Preuß mit furioser Aufholjagd

Das deutsche Biathlon-Team feiert beim Heim-Weltcup in Oberhof den ersten Podestplatz: In der Verfolgung wurde Arnd Peiffer Zweiter. Die deutschen Damen präsentierten sich einen Tag nach dem Sprint-Debakel wieder in Topform.