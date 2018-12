Biathlet Kühn im Einzel überraschend Zweiter

Durchbruch geschafft

Ausgerechnet im slowenischen Pokljuka feiert Kühn, der in Passau geboren wurde und für den Verein WSV Reit im Winkl antritt, seinen ersten großen Biathlon-Erfolg: Am 13. Dezember 2012 hatte er als damals 21-Jähriger dort seinen ersten Auftritt im Weltcup absolviert – und mit Platz 17 auf Anhieb ein gutes Resultat erzielt. Jetzt der Platz auf dem Podium!

In den letzten Jahren war Kühn überwiegend im IBU-Cup, der zweiten Liga des Biathlons, unterwegs - und wurde erst in der vergangenen Saison durchgehend im ersten Team eingesetzt. Im September zeigte er sich bereits in starker Verfassung und wurde erstmals deutscher Meister im Sprint. Seine Selbsteinschätzung: "Wenn es mir gelingt, das Schießen etwas stabiler zu bekommen, ist viel möglich." Diesmal blieb er fehlerfrei und holte sein bestes Weltcup-Resulat.