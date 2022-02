Biathlet Johannes Kühn - Rückenwind durch ersten Weltcupsieg?

Biathlon ist traditionell eine der deutschen Vorzeigedisziplinen. Mit Johannes Kühn hat sich beim Sprint in Hochfilzen am 10. Dezember 2021 der nächste DSV-Athlet erstmals in die Siegerannalen eingetragen. Damit katapultierte sich der 30-jährige Spätstarter vom WSV Reit im Winkl automatisch in den Kreis der Medaillenanwärter in Peking.

Den möglichen zweiten Weltcupsieg tags darauf vergab er beim letzten Schießen. Also: Tendenz nach oben, aber klar - deutlich in der Favoritenrolle sind andere: die Norweger, Franzosen und Russen, die zusammen elf der bislang 15 Einzel-Weltcupwettbewerbe dieser Saison für sich entschieden. Neben Kühn gelang bei den DSV-Männern nur noch Benedikt Doll ein Sieg in diesem Winter.

Rückschlag durch Corona

Kühn selbst sah sich kurz vor Beginn der Spiele nicht zwingend als Medaillenhoffnung. "Aufgrund der Problematik der letzten Wochen sind meine Erwartungen bei Null. Ich muss einfach gucken, wie es mir geht", so Kühn Ende Januar.

Nach seinem positiven Coronatest Mitte Januar befand er sich in Antholz noch nicht in optimaler Verfassung. "Ich weiß noch nicht genau, wie meine Form ist", sagte Kühn und schätzte sie auf 85 Prozent. Die Hoffnung auf ein gutes Resultat in Peking verlor er dennoch nicht: "Wir haben ja noch einige Tage Zeit", sagte Kühn und nahm einen Top-Sechs-Platz ins Visier.

Gesetzt für die Staffel

Kühn ist auch ein wichtiger Faktor für die prestigeträchtige Männer-Staffel am 15. Februar. Bundestrainer Mark Kirchner liegt dieses Rennen besonders am Herzen. "Das Ziel für mich als Trainer wäre schon diese Staffel-Goldmedaille", sagte der 51-Jährige. Der Doppel-Olympiasieger von Albertville habe als Coach seit 2010 bereits alles Mögliche gewonnen. Der Staffel-Olympiasieg sei "noch etwas, was mich auf meiner Agenda in meiner Arbeit als Trainer endgültig zufriedenstellen würde", betonte Kirchner.

Doch zuvor steht das Einzel über 20 Kilometer auf dem Programm.

Letzte Chance Peking?

Vielleicht ist Peking die letzte Olympia-Chance für den 30-jährigen Kühn. Vor vier Jahren in Pyeongchang hatte er nur einen Einsatz im Einzelwettbewerb, in dem er 58. wurde. Auch im Weltcup stehen nicht allzu viele Erfolge zu Buche: ein Sieg im Sprint, ein zweiter Platz im Einzel und fünf Podestplätze (zweimal 2., dreimal 3.) mit der Staffel.