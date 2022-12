Biathlet David Zobel: Flow mitnehmen und nicht übermütig werden

Der Weltcup-Winter ist noch nicht alt, doch für Biathlet David Zobel dürfte er wohl genau so weitergehen, wie er begonnen hat. Beim Auftakt im finnischen Kontiolahti lief er im Einzel über 20 km direkt auf Rang drei. Platz acht im Sprint und Platz neun in der Verfolgung rundeten ein gutes Wochenende ab. Im Gesamtweltcup liegt Zobel auf Rang fünf. Im Insta-Live mit BR24-Wintersport spricht der 26-jährige über das Erfolgsgeheimnis der deutschen Mannschaft und blickt auf den Weltcup in Hochfilzen.

Weltcup in Hochfilzen - Schneebedingungen eher suboptimal

Nun gastiert der Biathlon-Zirkus im österreichischen Hochfilzen und Zobel möchte dort anknüpfen, wo er aufgehört hatte. Doch die Schneebedingung seien "leider eher suboptimal", so Zobel gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. "Wir hoffen, dass es noch ein bisschen schneit und ein bisschen kälter wird, dann sind wir bereit am Freitag." Für Zobel könnte es gerne so weitergehen wie zuletzt.

Die jüngsten Top-Ergebnisse weiß der Murnauer aber realistisch einzuordnen. "Es war absolut perfekt, mehr geht nicht. Ich habe nahezu perfekt geschossen. Läuferisch ging es auch sehr, sehr gut." Jetzt gelte es, "den Flow im Schießen einfach mitzunehmen und da jetzt nicht übermütig werden." Mit 94 Prozent Trefferquote ist Zobel derzeit der Drittbeste Schütze, gemeinsam mit Teamkollege Roman Rees.

Materialvorteil für die deutschen Biathleten

Zobel ist mit dem Start in den Weltcup sehr zufrieden. Warum es für den deutschen Biathlon in dieser Saison so gut läuft , kann Zobel gar nicht richtig erklären. "Es ist halt auch am Ende viel Glück, sage ich mal, weil die Weltspitze ist extrem nah beieinander. Es kommt auf kleine Sachen an." Eine "kleine Sache" mit großer Wirkung kann das Material sein und das war für den deutschen Höhenflug mitentscheidend: "Ich glaube, dass wir allgemein dieses Wochenende sehr, sehr gute Ski hatten. Die machen halt am Ende vielleicht ein, zwei Prozent aus, und das ist in der Weltspitze extrem viel.", so Zobels Erklärungsansatz.