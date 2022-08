Bianca Rech glaubt an eine goldene Fußballerinnen-Generation

Der Erfolg bei der Fußball-EM könnte dem deutschen Frauenfußball den entscheidenden Ruck in die Erfolgsspur geben. Vielen Spielerinnen in Deutschland fehlt immer noch entsprechende finanzielle Förderung und auch ein komplett professionelles Trainingsumfeld - das soll sich ändern. Beim FC Bayern trainieren die Frauen bereits unter professionellen Bedingungen am FC Bayern Campus.

Bianca Rech, die Sportliche Leiterin der FC Bayern Frauen, erklärt im exklusiven BR-Interview, dass die Voraussetzungen für die Spielerinnen dort absolut professionell sind: "Wir haben hier im FC Bayern Campus unsere Heimat gefunden. Mit allen Möglichkeiten, die man sich wünschen kann. Wir nutzen die gleichen Möglichkeiten wie unsere Jungs hier. Sie (die Spielerinnen) finden hier ein absolut professionelles Setup."

Alle Erstliga-Kickerinnen müssen von ihrem Gehalt leben können

Voraussetzungen, von denen andere Bundesliga-Spielerinnen nur träumen können. Denn längst nicht jede Kickerin kann von ihrem Fußball-Gehalt leben. Das zu ändern, ist für Bianca Rech ein Kernanliegen. Sie fordert kein "equal pay", also gleiche Bezahlung wie bei den Männern, aber eine Gehaltsgrenze, damit zumindest alle Spielerinnen der ersten Liga von ihrem Sport leben können. So soll verhindert werden, das es Fußballerinnen gibt, "die noch 40 Stunden pro Woche arbeiten gehen, aber trotzdem fünf bis siebenmal draußen auf dem Trainingsplatz stehen. Weil, da kann man nicht mehr von einem Hobby sprechen."

Weg zu einer wirklich professionellen Liga

Auch die Frauen-Bundesliga würde diese Maßnahme weiterbringen, davon ist Rech überzeugt: "Es würde uns halt auch nachhaltig helfen, weil wir somit natürlich den Spielerinnen viel mehr Möglichkeiten bieten. Die Qualität der einzelnen Spielerinnen würde sicherlich auch noch mal steigen." Weiter sagt sie: "Es wird jede Spielerin noch an Qualität gewinnen, wenn sie sich auf den Sport (...) auch hundertprozentig fokussieren kann. Und das ist in der Tat aktuell nicht so in der Bundesliga." Nur wenn alle Sportlerinnen hauptberuflich Fußball spielen, könne man wirklich von einer professionellen Liga sprechen.