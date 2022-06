BFV-Verbandstag: Lob für scheidenden Präsidenten Koch

Koch hat BFV professionalisiert

Am Freitag war DFB-Präsident Bernd Neuendorf in seiner Rede auf den Stellenwert des Amateurfußballs eingegangen. Außerdem hob er das außergewöhnliche Engagement des scheidenden Präsidenten Rainer Koch ein: "Rainer Koch entgeht nur wenig, wenn es um den Fußball geht. Er ist zu jeder Zeit bestens informiert, bestrebt sein Netzwerk zu vergrößern, extrem interessiert und kommunikativ. Er gibt immer 100 Prozent für den Amateurfußball. Das habe ich vor allem auch bei meinem ersten Besuch in München gespürt – hier ist einer am Werk, der alles für den Amateurfußball gibt, der sein ganzes Herzblut mit einbringt."

Neuendorf ergänzte, Koch habe "in beeindruckender Weise" erreicht, den Verband zu professionalisieren und voranzutreiben. Der BFV sei "der Innovationstreiber unter den Landesverbänden, er ist ein moderner Dienstleister für seine 4.500 Vereine und er ist gewappnet für die Herausforderungen der Zukunft.“