BFV-Preisverleihung: Ehrenamt eine ganz wichtige Aufgabe

Bereits zum 27. Mal verleiht der BFV 2022 seinen Ehrenamtspreis. Ausgewählt wurden die Preisträger und Preisträgerinnen in Bereichen wie Jugendarbeit, Organisation, Soziales oder Führung aus jedem der 22 Fußballkreise. Sie werden stellvertretend für viele hochengagierte Vereinsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Bayern für ihre vorbildlichen Leistungen ausgezeichnet.

Schlichtweg: Eine äußert wertvolle Aufgabe, die mit einer Verantwortung, gar Verpflichtung verbunden ist und nicht genug wertgeschätzt werden kann“, betonte BFV-Präsident Christoph Kern.

Rudolf Kerl (TSV Lengfeld 1876), Christian Dorsch (SV Blau-Weiß Sassendorf) und Gerhard Lindner (SC Kirchenthumbach) belegten die Plätze eins bis drei. Sie wurden von BFV-Partner Lotto Bayern ebenso wie auch alle 19 weiteren Kreissiegerinnen und Kreissieger mit Geldprämien für ihre Vereine in einer Gesamthöhe von insgesamt 10.000 Euro belohnt.

Die Urkunden überreichten BFV-Präsident Christoph Kern, Verbands-Ehrenamtsreferent Stefan Merkel, BFV-Vizepräsidentin Inge Pirner, Lotto-Bayern-Vize-Präsident Josef Müller und mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf der Ehrengast der Gala.

"Wichtige Aufgabe, die da geleistet wird"

Der DFB-Präsident war in diesem Jahr bei der Preisverleihung in München dabei. Für den Fußball-Funktionär ist klar, dass der Sport ohne das Ehrenamt nicht funktionieren würde. "Und zwar nicht nur der Sport, sondern ich glaube die Gesellschaft insgesamt, wenn wir das Ehrenamt betrachten. Es geht ja nicht nur um Fußball. Es geht da um viele Menschen, die im sozialen Bereich unterwegs sind. Und das ist schon eine ganz wichtige Aufgabe, die da geleistet wird", so der DFB-Präsident im Exklusiv-Interview von BR24 Sport.

Der 61-Jährige ergänzt, dass es für ihn Menschen sind, "die dass "Wir" in den Mittelpunkt stellen und nicht, dass "Ich"." Der Reichtum in unserer Gesellschaft werde immer am Bruttosozialprodukt und an Wachstumsraten gemessen. "Der wahre Reichtum, den sieht man, wenn man ins Ehrenamt schaut", glaubt der DFB-Präsident.

Beim Ehrenamt geht es nicht um finanzielle Zuwendungen

Allerdings gibt es immer weniger Menschen, die ihre Freizeit dafür opfern wollen. Sollte der BFV da vielleicht, beispielsweise bei angemessener Bezahlung für Jugendtrainer, auch neue Wege gehen? Neuendorf glaubt nicht, dass es "beim Ehrenamt in erster Linie um Geld geht und um finanzielle Zuwendungen. Steuerlich gesehen hat sich der DFB dafür eingesetzt, dass Verbesserungen eingetreten sind". So seien die Ehrenamts- und die Übungsleiter-Pauschale zuletzt angehoben worden.

Neue Initiativen gesucht, um junge Menschen zu begeistern

Zudem habe die Bundesregierung im Koalitionsvertrag niedergelegt, dass sie das Ehrenamt weiter stärken möchte. "Da bin ich dabei, dass sozusagen auch einzufordern, dass wir das konkretisieren, gemeinsam mit der Politik, was gemacht werden kann in dieser Richtung", unterstreicht Neuendorf.

Zudem wird nach Möglichkeiten gesucht, wieder mehr junge Menschen für das Ehrenamt zu begeistern: "Meine Erfahrung ist, wenn jemand ein, zweimal dabei war, dann macht er das gerne". Man müsse jedoch Initiativen ergreifen und neue Ideen entwickeln, "wie wir an diese jungen Menschen besser herankommen".