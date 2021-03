BFV hofft weiter auf Fortsetzung des Spielbetriebs

Koch: Kinder und Jugendliche brauchen Sport

"Alle bisherigen Erkenntnisse weisen darauf hin, dass das aktive Fußballspielen unter freiem Himmel kein Pandemietreiber ist und die Ansteckungsgefahr auf dem Spielfeld minimal ist", betonte Koch. "Speziell für Kinder und Jugendliche tragen regelmäßige Bewegungsangebote im geschützten Vereinsumfeld zur körperlichen und seelischen Gesundheit bei." Der Verband hofft auf weitere Öffnungsschritte nach den Osterferien.

Saisonabbruch in mehreren regionalen Fußballverbänden

Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie hatte der Südwestdeutsche Fußballverband die Saison in allen Amateurklassen bereits abgebrochen, ebenso wie der Saarländische. Auch in Sachsen-Anhalt war die Saison auf Landesebene im Herrenbereich deshalb beendet worden. In der Regionalliga Nordost votierten die Vereine für einen Saisonabbruch.