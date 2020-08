BFV bestätigt: 1. FC Schweinfurt ist Pokalgegner von Schalke 04

Nachdem die Regionalliga Bayern wegen der Corona-Pandemie unterbrochen wurde, herrschte Ungewissheit, wer denn nun wirklich an der ersten Runde des DFB-Pokals teilnehmen darf. Türkgücü München, der 1. FC Schweinfurt 05 oder gar die SpVgg Bayreuth?

Noch konnte der Betrieb in der Regionalliga nicht wieder aufgenommen werden, so dass der aktuelle Tabellenerste Schweinfurt im DFB-Pokal antreten darf. Noch hat der BFV die Meldung nicht vorgenommen, dies geschehe erst nach dem bayerischen Toto-Pokalfinale. Dies bestätigte der BFV gegenüber BR24 Sport. In der Saison 2018/19 empfingen die "Schnüdel" Schalke schon einmal in der ersten DFB-Pokalrunde. Schweinfurt verlor damals 0:2.

Türkgücü als Aufsteiger aus der Wertung gestrichen

Ursprünglich hatte sich auch Türkgücü München Hoffnungen auf den DFB-Pokal gemacht. Doch der Klub – bei der Saisonunterbrechung wegen der Corona-Pandemie Tabellenführer – wurde vom BFV als Aufsteiger zur 3. Liga gemeldet. Satzungsgemäß wurde Türkgücü daraufhin aus der Wertung der Regionalliga gestrichen und war somit kein Kandidat mehr für den DFB-Pokal.

Dagegen hatte sich die SpVgg Bayreuth noch kurzzeitig Hoffnungen machen dürfen. Ursprünglich sollte der Regionalliga-Neustart am ersten September-Wochenende - vor dem DFB-Pokal - stattfinden. Rechnerisch wäre es noch möglich gewesen, dass die "Altstadt" an den Schweinfurtern vorbei und somit als neuer Tabellenführer in den DFB-Pokal einzieht.