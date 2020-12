Betreiber für Corona-Impfzentrum in Bamberger Arena steht fest

Das Impfzentrum in der Bamberger Arena soll bis 15. Dezember eingerichtet sein. Die Stadt und der Landkreis Bamberg werden dort ein gemeinsames Corona-Impfzentrum für die Region umsetzen. Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Bamberg-Forchheim wird das Corona-Impfzentrum in der Bamberger Brose Arena betreiben. „Das Angebot der MVZ gGmbH war das wirtschaftlichste und deshalb freuen wir uns, dass das Impfzentrum in der Brose Arena noch in diesem Jahr eröffnet werden kann,“, sagte Oberbürgermeister Andreas Starke. Bis zur Öffnung ist noch einiges zu tun. Im Hallenfoyer werden unter anderem ein Raum für Videoaufklärung, Räume für die individuelle Aufklärung, Impfzimmer und ein Ruheraum errichtet.

Basketballbetrieb nicht beeinträchtigt

Der Trainings- und Spielbetrieb des Basketball-Bundeligisten Brose Bamberg in der Arena werde durch das Impfzentrum nicht beeinträchtigt, so Starke. "Die Halle ist groß genug, dass wir beides miteinander kombinieren können, auch wenn Zuschauer wieder in die Halle können". Thorsten Vogt bestätigte das einvernehmliche Nebeneinander in der Brose Arena, in den vergangenen Wochen sei der Club auch in ständigem Austausch mit der Stadt Bamberg dem Landkreis und dem Gesundheitsamt gestanden. Der Pressesprecher geht davon aus, dass bis Mitte oder Ende Januar nur ohne Zuschauer gespielt werden darf, weshalb das Foyer sowieso nicht benutzt werde.

Bis zum Jahresende finden noch drei Heimspiele von Brose Bamberg statt, ab April nächsten Jahres wird das Impfzentrum außerdem den Standort wechseln. Ab dem 1. April 2021 wird im Sportpark an der Breitenau geimpft, die Immobilie ist bereits Eigentum der Stadt.