Besuch beim Oberpfälzer Dorffest - eine Erinnerung an Uwe Seeler

Wenn am Mittwoch in Hamburg die Trauerfeier für Deutschlands Fußballidol Uwe Seeler begangen wird, dann erinnert man sich auch in in Tiefenthal, einem Stadtteil von Wörth an der Donau im Landkreis Regensburg an den DFB-Ehrenspielführer. Der Ex-Fußballer kam am 6. Juli 2008 überraschend zu Besuch in das kleine Dorf.

Prominente Runde beim Sommernachtsfest

Damals lief grad das zweitägige örtliche Sommernachtsfest, als zwei große Limousinen - offenbar von der A3 Regensburg - Passau kommend - beim Feuerwehrhaus parkten. Sepp Baumgartner erinnert sich im Gespräch mit dem BR: "Das waren große Autos mit der Nummer STD." Aus den Autos, die im niedersächsischen Stade zugelassen waren, stiegen sieben Personen aus, darunter das Fußballidol Uwe Seeler, damals 71 Jahre alt, seine Frau Ilka, die Schauspielerin Hildegard Krekel und der Ex-Nationalspieler Max Lorenz (ehemals Werder Bremen). Schnell machten sie es sich auf dem Feuerwehrfest gemütlich.

Uwe Seeler zum Urlaub in Bad Griesbach

Uwe Seeler zeigte sich, so erinnert sich Sepp Baumgartner, leutselig, nahbar und bodenständig - so wie man ihn kennt. Er und seine Begleiter ließen sich das Bier und die Bratwürstl gut schmecken und reisten dann weiter nach Bad Griesbach, wo sie einen Golf-Urlaub machten.

Die Trauerfeier für Uwe Seeler findet am Mittwochnachmittag im Hamburger Volksparkstadion statt. Neben Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher wird unter anderem DFB-Präsident Bernd Neuendorf sprechen, außerdem Schauspieler Oli Dittrich. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz wird erwartet. Uwe Seeler war am 21. Juli im Alter von 85 Jahren gestorben. Internationale, aber auch der bayerische Fußballgrößen trauerten um den Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft.