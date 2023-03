Bestmarke geknackt: Shiffrin kurvt locker zum 86. Sieg

Ski-Superstar Mikaela Shiffrin hat mit zwei souveränen Riesenslalom-Läufen die nächste Bestmarke geknackt. Mit ihrem 86. Weltcup-Sieg stellte die 27-Jährige den Rekord des legendären Schweden Ingemar Stenmark ein. "Das unglaublichste was ich geschafft habe, ist in einem Satz mit Stenmark genannt zu werden", sagte sie nach dem Erfolg im ORF-Interview. Schon an diesem Samstag (10.30 Uhr/13.30 Uhr) kann Shiffrin mit einem Sieg im Slalom zur alleinigen Rekordhalterin aufsteigen.

Zudem sicherte sich die US-Amerikanerin beim Weltcup in Are nach dem vorzeitigen Gewinn des Gesamt- und Slalom-Weltcups die dritte Kristallkugel des Winters. Auch im Riesenslalom war sie über die Saison die beste Fahrerin.

Nach 34 Jahren fällt Stenmarks Bestmarke

Die US-Amerikanerin lag vor dem zweiten Lauf bereits 0,58 Sekunden vor Valerie Grenier aus Kanada und der Österreicherin Franziska Gritsch (+0,93). "Ich freue mich für sie. Es ist wirklich verdient", sagte Stenmark der Nachrichtenagentur AFP in Erwartung der Egalisierung des Rekordes, den er 1989 aufgestellt hatte. Shiffrin werde "als Erste 100 Rennen gewinnen und noch mehr, wenn sie gesund bleibt", betonte der 66-Jährige.

Und Shiffrin lieferte souverän. Mit einem Vorsprung von 0,64 Sekunden verwies sie die Italienerin Federica Brignone auf Platz zwei. Lokalmatadorin Sara Hector (+0,92) wurde Dritte.

Von Rekorde zu Rekord

Mit dem 20. Weltcup-Sieg im Riesenslalom zog die Weltmeisterin in dieser Disziplin auch mit Rekordhalterin Vreni Schneider (Schweiz) gleich. Für Shiffrin, die am Montag ihren 28. Geburtstag feiert, schloss sich beim 245. Start im Weltcup ein Kreis: In Are hatte sie am 20. Dezember 2012 ihren ersten Sieg geholt.