"Bestes Torwart von Welt": Löwen-Legende Radenkovic wird 85

Deutscher Meister und Pokalsieger mit dem TSV 1860 München

"Radi", am 1. Oktober 1934 in Belgrad geboren, spielte zunächst in seiner Geburtsstadt für den OFK. Weil ihm ein Wechsel zum Spitzenklub Roter Stern verwehrt wurde, kam Radenkovic nach 1960 nach Deutschland. Erst zu Wormatia Worms, 1962 zum TSV 1860 München. Er gehört zu den 176 Fußballern, die am 24. August 1963, dem ersten Spieltag der Bundesliga-Geschichte, im Einsatz waren.

Mit den Löwen gewann er 1964 den DFB-Pokal, 1966 die deutsche Fußball-Meisterschaft. Im Europapokal der Pokalsieger 1965 mussten sich die Löwen erst im Finale West Ham United geschlagen geben.