Bestes Karriere-Ergebnis für Snowboarder Gütl bei WM in Aspen

Der deutsche Snowboarder Leon Gütl hat die Weltmeisterschaften in den USA mit einem zwölften Platz im Big Air beendet. Der 19 Jahre alte Sportler vom WSV Bischofswiesen feierte damit am Dienstag in Aspen den größten Erfolg seiner Karriere - im Weltcup war bei bislang erst acht Starts ein 22. Platz sein bester Wettkampf. Nach einem guten ersten Versuch und 76,25 Punkten verpatzte Gütl den zweiten und dritten Durchgang. Zum vierten Top-Ten-Ergebnis für Snowboard Germany bei den Weltmeisterschaften in den Rocky Mountains reichte es daher nicht. "Ich bin immer noch sehr happy, in einem Weltmeisterschaftsfinale mitzufahren, ist für mich saugut", sagte Gütl nach dem Wettkampf. Trainer Michael Dammert meinte: "Ein bisschen mehr Übung noch und dann mischen wir da vorne richtig mit, statt nur dabei zu sein."

Doppelerfolg für Kanadier

Den WM-Titel holte sich Mark McMorris vor seinem kanadischen Landsmann Max Parrot. Bronze ging an Marcus Kleveland aus Norwegen. Auch bei den Damen jubelte das kanadische Team über Gold für Laurie Blouin. Silber ging an Zoi Sadowski Synnott vor Miyabi Onitsuka aus Japan. Im Big Air springen die Sportler über eine große Schanze und müssen dabei möglichst schwierige Kunststücke zeigen.

Deutsche dreimal in den Top10

Vor Gütl hatten beim Saisonhöhepunkt in den USA im Slopestyle Annika Morgan (7.) und Leon Vockensperger (10.) sowie in der Halfpipe André Höflich (7.) die Finals erreicht.