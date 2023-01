Mit Flitzer und Handküssen - Best of Ski-Weltcup Schladming

Flitzerin sorgt bei Schladming-Slalom für Verwirrung

Die Flitzerin, Kinsey Wolanski, die im Jahr 2020 an das verstorbene Basketball-Idol Kobe Bryant erinnern wollte, stahl den Skifahrern die Show und unterbrach den Lauf des Rennläufers Alex Vinatzer. Der Südtiroler hatte im zweiten Lauf des Nachtslaloms in Schladming bei der letzten Zwischenzeit noch hinten gelegen, im Ziel war er plötzlich mit großem Vorsprung vorne. Während Vinatzer sich noch riesig freute und es kaum glauben konnte, hatten die meisten der knapp 50.000 Zuschauer gesehen, was wirklich passiert war:

Wolanski hatte leicht bekleidet einen kleinen Augenblick vor Vinatzer die Ziellinie überquert und so verfrüht die Zeitnahme ausgelöst. "RIP Kobe" stand auf einem Plakat, das sie in die Höhe hielt, in Erinnerung an den tödlich verunglückten Basketballspieler Kobe Bryant. Die Dame wurde in Gewahrsam genommen, der Südtiroler am Ende Sechster.