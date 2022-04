Best-of-five-Serie: München fertigt Grizzlys im ersten Duell ab

Im Saisonendspurt der DEL jagen vier Klubs - die Eisbären Berlin, die Adler Mannheim, der EHC Red Bull München und die Grizzlys Wolfsburg - den Titel. Gespielt wird wie im Viertelfinale im Best-of-five-Modus. Wer dreimal gewinnt, ist weiter. Im Duell München - Wolfsburg steht es 1:0.

EHC geht in Führung

Im ersten Halbfinal-Duell der Bayern gegen die Niedersachsen erwischte der EHC am Mittwoch gegen die Grizzlys einen Auftakt nach Maß. Nach einer gut zehnminütigen Abtastphase übernahmen die Hausherren überraschend das Kommando und schenkten den Wolfsburgern in einer starken Druckphase zwei Treffer durch Patrick Hager (13.) und Ben Street ein (17.).

Wolfsburg muss den nächsten Treffer schlucken

Mit einer hochverdienten 2:0-Führung ging es für München ins zweite Drittel. Die Wolfsburger kamen weiter nicht zum Torerfolg, dafür schnappte sich Hager (23.) einen Abpraller und staubte aus kurzer Distanz zum 3:0 ab. Während die Gäste immer noch nicht überzeugend auftraten, kombinierte München mit viel Spielfreude und schnupperte bereits am 4:0.

Anschlusstreffer verpasst

Wolfsburg schaffte es einfach nicht auf die Anzeigentafel. Bei ihrem ersten Powerplay zündete Tyler Gaudet zwar einen Sahnepass, ballerte die Scheibe jedoch scharf vor den rechten Pfosten. Julian Melchiori startete ein und schoss vorbei.

Abeltshauser mit der Vorentscheidung

Für die Gastgeber fand dagegen Konrad Abeltshauser (36.) eine Lücke zwischen Goalie Dustin Strahlmeier und dem Pfosten für seinen Direktschuss. Die 4:0-Führung war perfekt und die Grizzlys nach zwei Dritteln schon bedient.

Murray gelingt Ehrentreffer

Doch es kam noch dicker für die Gäste. Die Münchner kombinierten sich in der Überzahl zum 5:0. Torschütze in der 42. Minute war Ben Smith. Wolfsburg konnte dagegen die nächste Powerplay-Chance nicht nutzen. Melchiori (48.) scheiterte am wenig beschäftigten Münchner Goalie Henrik Haukeland. Besser machte es Jordan Murray, dem in der 52. Minute der Ehren-Treffer für die Grizzlys gelang. Die Niederlage war jedoch besiegelt. München feierte einen deutlichen 5:1-Erfolg.

Das zweite Spiel der Halbfinal-Play-offs steigt am Freitag um 19.30 Uhr in Wolfsburg.