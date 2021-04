Bernhard Langer startet zum 38. Mal bei den Golf-Masters

Mach's noch einmal, Bernhard! Bernhard Langer geht an der berühmten Magnolia Lane gemeinsam mit dem US-Amerikaner Will Zalatoris und dem englischen Amateur Joe Long auf die erste Runde. In diesem Jahr ist er der älteste Teilnehmer. 64 seiner 88 Konkurrenten waren noch nicht geboren, als der Maurersohn aus Schwaben 1982 erstmals in Augusta antrat.

"Ich bin bereit für viel mehr und bin noch lange nicht fertig." Bernhard Langer

Bricht Langer seinen eigenen Rekord?

Dank seiner beiden Masters-Siege 1985 und 1993 genießt Langer ein lebenslanges Startrecht bei dem traditionsreichen Major-Turnier im US-Bundesstaat Georgia. Auch wenn die Kraft mit nun 63 Jahren nicht mehr so vorhanden ist wie früher, so stiehlt der Senior Jahr für Jahr der viel, viel jüngeren Konkurrenz mit seiner unglaublichen Erfahrung und Platzkenntnis oft die Show.

Wann immer Langer den perfekt manikürten Par-72-Kurs des Augusta National Golf Clubs betritt, liegt Geschichtsträchtiges in der Luft. Im vergangenen Jahr stellte Langer an der Magnolia Lane einen Rekord auf: Als ältester Spieler der Turniergeschichte schaffte er den Cut - die Qualifikation für die beiden Schlussrunden am Wochenende. Das Masters beendete er mit 17 Schlägen Rückstand auf Sieger Dustin Johnson aus den USA auf einem respektablen 29. Rang.