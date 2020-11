Bernd Schmelzer: Bei der Löw-Bewertung "bisschen geschummelt"

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bescheinigte Bundestrainer Joachim Löw in den Konferenzen am Montag "erneut hochqualitative Arbeit", so BR-Experte Bernd Schmelzer. Er sieht vor allem personelle Engpässe als ausschlaggebendes Kriterium. "Bei einer Entlassung Löws hätte konsequenterweise der ganze Trainerstab ausgetauscht werden müssen", erklärte der Experte. "Davon wäre wohl auch Sportdirektor Oliver Bierhoff betroffen gewesen". Anders sieht es in den sozialen Medien aus. Hier ist zu beobachten, wie Löws Rückhalt massiv schrumpft. "Zum Glück wird der Bundestrainer nicht gewählt, hier ist schon ein klarer Abwärtstrend erkennbar", so Schmelzer.

Man hat das Gefühl, nur Joachim Löw kann Joachim Löw entlassen. Bernd Schmelzer

Werden die EM-Ziele angepasst?

Außerdem seine die Ziele ja grundsätzlich erreicht worden, analysierte Schmelzer. Und tatsächlich: Die DFB-Elf konnte sich in der Nations League halten, allerdings nur, weil die UEFA die Gruppen aufgestockt hatte. "Man hat da schon ein bisschen geschummelt und sich die Leistungen schöngeredet", relativierte Schmelzer. Im Hinblick auf die Europameisterschaft im kommenden Jahr war ursprünglich das Erreichen des Halbfinales als Minimalziel ausgerufen worden. Ein durchaus ambitioniertes Ziel. "Vielleicht ist das Viertelfinale jetzt ausreichend", mutmaßte Schmelzer.