Bernd Neuendorf ist der neue DFB-Präsident

Der DFB-Bundestag hat entschieden: Bernd Neuendorf ist neuer Präsident des Deutschen Fußball-Bundes. Der 60-Jährige folgt auf den im Mai 2021 zurückgetretenen Fritz Keller. Als 14. DFB-Präsident soll und will er den Verband erneuern.

Erste Kampfabstimmung in 122 Jahren DFB-Geschichte

Der bisherige Präsident des Fußball-Verbandes Mittelrhein setzte sich bei der Wahl im World Conference Center in Bonn gegen seinen Konkurrenten Peter Peters mit 193:50 Stimmen durch. Es war die erste Kampfabstimmung um das Spitzenamt in 122 Jahren DFB-Geschichte. Weil erstmals zwei Kandidaten angetreten waren, wurde die Abstimmung geheim durchgeführt.

Neuendorf war als Kandidat der einflussreichen Amateurvertreter angereist, Peters wurde durch den Profifußball unterstützt.

Fußball soll wieder im Mittelpunkt stehen

"Ich möchte alles dafür tun, dass dieser Verband wieder zur Ruhe kommt", sagte Neuendorf in seiner Bewerbungsrede unmittelbar vor der Wahl. "Dass wir in ein paar Jahren sagen können, die Arbeit hat sich gelohnt". Seine Kernbotschaft sei: "Der Fußball muss wieder im Mittelpunkt stehen, nicht die Querelen an der Spitze des Verbandes." Die Menschen seien es "einfach leid", immer wieder von Skandalen und Hausdurchsuchungen zu lesen: "Sie wenden sich ab, sie sind genervt, sie fühlen sich nicht mehr vertreten", so Neuendorf. "Wir brauchen eine neue Kultur des Miteinanders. Und ich bin optimistisch, dass uns das gelingen kann."

Jahrelange Krisen und Querelen beim DFB

Mit Neuendorf werden beim krisenerfahrenen Verband große Hoffnungen verbunden. Seit 2012 waren vier Präsidenten vorzeitig zurückgetreten. Zuletzt musste Keller diesen Schritt gehen, nachdem er Vizepräsident Rainer Koch während einer DFB-Sitzung mit dem Namen eines NS-Richters bezeichnet hatte. Es war der Tiefpunkt monatelanger Querelen. Seither wurde der Verband interimsweise von Koch und Peters geführt.

Aufbruchsstimmung durch Neuendorf

Jetzt liegen die Hoffnungen beim DFB auf dem ehemaligen Staatssekretär im Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen.

"Jetzt stehe ich hier und es ist alles noch etwas unwirklich. Jetzt müssen wir alle den Blick nach vorne richten und das werden wir tun." Bernd Neuendorf