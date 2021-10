Bernd Dreher: "Da wäre mehr drin gewesen"

Ex-Bayernkeeper Bernd Dreher sieht in der schlechten Chancenverwertung den Grund für die Niederlage des Rekordmeisters gegen Frankfurt. "Insgesamt wurden zu wenige Chancen herausgearbeitet", stellte er klar. Vor allem die Leistung von Frankfurts Torwart Kevin Trapp sei "herausragend" gewesen, betonte Dreher im Interview mit Tom Meiler.

Nummer zwei hinter Oliver Kahn

Und der 54-Jährige kann das beurteilen, denn Dreher hütete selbst zwölf Jahre lang als zweiter Torwart hinter Oliver Kahn das Tor des FC Bayern. Dort holte er in zwölf Jahren insgesamt 19 Titel und verlor kein Spiel, in dem er im Einsatz war. Die Rolle des Ersatzkeepers habe er von Anfang an akzeptiert. "Ich war schon 29 Jahre alt, ich hätte auch mit dem Fußball aufhören können", erklärte Dreher, der derzeit Torwarttrainer beim bulgarischen Klub Ludogorez Rasgrad ist und langfristig einen Vertrag in der 2. Fußball-Bundesliga anstrebt. Deshalb könne man seine Situation auch nicht mit der des jetzigen Ersatzkeepers Alexander Nübel vergleichen. "Für Alexander ist es schon besser, dass er ausgeliehen ist", stellte Dreher klar.