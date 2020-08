Bernats pikantes Wiedersehen mit seinem Ex-Klub

Bernat reagierte damals gelassen

Beim Wiedersehen mit dem einstigen Profi des deutschen Fußball-Rekordmeisters im Champions-League-Finale gegen Bernats neues Team Paris Saint Germain aber sorgt just diese Episode für reichlich Extra-Würze. Hoeneß hat sich inzwischen bei dem 27-Jährigen entschuldigt. "Das ein oder andere Wort, das ich gebraucht habe, würde ich nicht noch einmal machen. Das hat mir sehr leid getan. Juan Bernat beleidigt zu haben, seine Spielweise in einem Spiel", sagte er Wochen nach seiner Entgleisung.

Bernat selbst hatte ohnehin gelassen auf die abfälligen Äußerungen des jetzigen Münchner Ehrenpräsidenten in Bezug auf das Champions-League-Viertelfinale der Bayern gegen Sevilla reagiert. Er habe davon gehört und sei auch "überrascht" gewesen. Aber, so der elfmalige spanische Nationalspieler, er wolle der Geschichte "nicht so viel Bedeutung beimessen". Vielmehr sei ihm "schon als Kind beigebracht worden, dankbar zu sein. Und ich werde Bayern immer dankbar sein für die vier Jahre, die ich dort verbringen durfte. Ich habe sehr gute Erinnerungen an meine Zeit."

Bernat bei PSG eine feste Größe

Wegen fehlender Perspektiven verließ Bernat die Bayern 2018 nach 113 Einsätzen (fünf Tore, zehn Vorlagen) und wechselte nach Paris. Rund 15 Millionen überwies PSG für den Linksverteidiger an die Münchner. Ein Schnäppchen im Luxuskader der Franzosen, in dem alleine Neymar (222 Millionen) und Kylian Mbappé (180) über 400 Millionen gekostet haben. Dennoch: Bernat wird bei PSG hoch geschätzt, auch von den beiden Superstars. Dort ist er eine feste Größe.

In der Champions League stand Bernat in neun von zehn Spielen (zwei Tore, zwei Vorlagen) in der Startelf und wurde zum Bundesliga-Schreck. Als Stammspieler auf der linken Abwehrseite schoss er beim 3:0-Sieg im Halbfinale RB Leipzig mit dem dritten Tor endgültig aus dem Wettbewerb. Zuvor hatte der Spanier schon im Achtelfinale gegen Borussia Dortmund getroffen. Er sei "ein sehr wichtiger Spieler für uns", sagte Trainer Thomas Tuchel unlängst. Bernat verfüge über eine "tolle Einstellung und eine große Mentalität."