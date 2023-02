Berisha vom FC Augsburg: auch gegen Leverkusen der Matchwinner

Mit seinem Knipser-Treffer hatte Berisha für den 1:0-Bundesligasieg gegen Mönchengladbach im Januar gesorgt. Jetzt besorgte er auch gegen Leverkusen den 1:0-Erfolg und erspielte seinem Verein dadurch einen Punktevorteil im Kampf gegen die Abstiegsplätze, nachdem die Konkurrenz nachlegen muss. Dabei ist der 24-Jährige eigentlich nur ausgeliehen.

Der Pfosten bewahrt den FCA vor dem Rückstand

Von Beginn an war in der Fuggerstadt Kampf Trumpf und in den Strafräumen war wenig los. Der FC Augsburg hatte zwar mehr vom Spiel, kam aber nur ganz selten ins letzte Drittel. Bayer stand oft extrem tief und lauerte auf Konter, kam aber nur zu einem einzigen wirklich guten Angriff. Am Ende schoss Moussa Diaby (30.) aus zehn Metern krachend an den rechten Pfosten und vergab damit die einzige hochkarätige Möglichkeit des ersten Durchgangs.

Mergim Berisha erzielt den Siegtreffer

Eine Augsburger Ecke führte zum 1:0. Arne Engels brachte den Ball von rechts nach innen und dann nutzte Mergim Berisha einen kapitalen Aussetzer der Bayer-Hintermannschaft aus. Der Torhüter Lukas Hrádecký blieb auf der Linie stehen, Edmund Tapsoba und Odilon Kossounou schauten dem Ball nur hinterher und zwischen den beiden konnte Berisha (55.) deshalb mühelos aus fünf Metern einköpfen. Nachdem die Gäste auch nach dem Rückstand weiterhin wie mit angezogener Handbremse spielten, konnte Augsburg den Sieg locker über die Zeit bringen.