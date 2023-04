Berichte: Bayern-Leihgabe Nübel verlässt Monaco

Der vom FC Bayern an die AS Monaco verliehene Torhüter Alexander Nübel verlässt übereinstimmenden Medienberichten zufolge den Club aus dem Fürstentum im Sommer. Der 26-Jährige würde dann zumindest vorerst wieder zum Rekordmeister nach München zurückkehren. Nübel war 2021 auf Leihbasis nach Monaco gewechselt und ist dort seitdem der Stammtorwart.

Neuer und Sommer: Große Konkurrenz in München

Im Winter war nach der Verletzung von Manuel Neuer und vor der Verpflichtung des Schweizers Yann Sommer über eine vorzeitige Rückkehr Nübels zu den Bayern spekuliert worden. Nach Angaben des ehemaligen U21-Nationaltorhüters wollten die Monegassen Nübel aber nicht ziehen lassen. Im Sommer endet das Leihgeschäft mit dem aktuellen Tabellenvierten der französischen Ligue 1.

Ob Nübel nach seiner Rückkehr nach München mehr Spielzeit zwischen den Pfosten erhalten wird, ist fraglich. Mit Manuel Neuer und Yann Sommer stehen Thomas Tuchel zwei Nationaltorhüter zur Verfügung. Sommers Vertrag läuft noch bis 2025, Neuer ist bis 2024 an die Münchener gebunden.

Tapalovic-Entlassung als mögliches Argument für Nübels Verbleib

Ob Nübel sich dennoch versucht in München durchzusetzen, ist unklar. Eine entscheidende Rolle könnte die Entlassung des langjährigen Torwart-Trainers Toni Tapalovic beim FC Bayern spielen. Nübel hatte Tapalovic Anfang des Jahres kritisiert: "In meiner Zeit in Monaco gab es nicht viel Kontakt", schilderte der frühere Schalke-Keeper im Januar im ZDF-Sportstudio: "Ich glaube schon, dass man sich ab und zu hätte austauschen können, über die Situation, wie es läuft. Aber das war nicht der Fall."

Tapalovic und Bayern hatten sich kurz nach dem Interview im Januar nach internen Differenzen getrennt. Der 42-Jährige galt als enger Vertrauter von Neuer. Der Deutsch-Kroate war Neuer 2011 von Schalke 04 nach München gefolgt.