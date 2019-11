Berglauf-WM: Dahlmeier auf dem Weg zu neuen Zielen

"Ich war noch nie in Argentinien", sagt Dahlmeier, die dabei nicht nur geografisch, sondern auch sportlich Neuland betritt. "Ich habe absolut null Erfahrung und schon ein paar Mal nachgefragt, wie das alles so läuft." Fasziniert hat die Biathlon-Olympiasiegerin "die Herausforderung und das Abenteuer." Dabei will sie die Erwartungen nicht so hoch stecken, wie es beim Biathlon der Fall war. "Ich mache die Berglauf-Wettkämpfe rein für mich, es ist nicht so wichtig, was dabei rauskommt", stellte Dahlmeier klar.

"Eher zufällig nominiert worden"

Dahlmeier hat den Zugspitz Basetrail XL über 38,7 km von Mittenwald nach Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Aber alles nur aus Spaß an der Freude, wie sie versichert. "Ich bin dann eher zufällig nominiert worden." Offiziell gehört der Berglauf zur Leichtathletik, die Nominierung erfolgte daher durch den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV). Eine Leichtathletik-Karriere will sie jetzt nicht starten. Sie habe ja bewusst mit dem Leistungssport aufgehört. "Ich möchte jetzt nicht gleich sofort wieder in den nächsten Leistungssport starten, dass ich sag, ich hab einen Plan was ich die nächsten drei, vier Jahre alles machen möchte, welche Rennen ich laufe."

Dahlmeier freut sich auf das Schneefeld

Gezielt vorbereitet hat sich die ehemalige Topathletin dann doch, auf die Herausforderung Nahe der Grenze zu Chile, am südlichen Ende der Anden. Die 26-Jährige und ihre Konkurrenten müssen rund um Villa La Angostura insgesamt 41,5 km zurücklegen, über 2.000 Meter Höhenunterschied werden dabei bewältigt. "Der Start ist auf 800 Meter, dann wird eine Achterschleife gelaufen. Der höchste Punkt ist knapp unter 2.000 Meter." Am meisten freut sie sich auf das Schneefeld, das dabei zu queren ist. "Ich hoffe, dass das Schneefeld sehr groß ist." Denn dort sieht Dahlmeier sich im Vorteil, der "eher im technischen" liegt.