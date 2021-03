vor 27 Minuten

Berchtesgadener Skibergsteiger Palzer wird Vizeweltmeister

Toni Palzer wurde bei der Skibergsteiger-WM in Andorra Vizeweltmeister. Der Starter für den DAV Berchtesgaden kam in seinem vorletzten WM-Rennen in der Disziplin Vertical 39 Sekunden hinter dem Schweizer Rémi Bonnet ins Ziel.