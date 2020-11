Bentele und Hackl in "Hall of Fame" gewählt

Neben Verene Bentele und Georg Hackl ist auch der ehemalige Ruderer Thomas Lange neu in der "Hall of Fame". "Die Mitglieder der Hall of Fame des deutschen Sports gehören zu den größten Sportidolen Deutschlands. Verena Bentele, Georg Hackl und Thomas Lange haben sich ihren Platz in dieser Ruhmeshalle durch großartige Leistungen in ihren Sportarten wahrlich verdient", sagte Thomas Berlemann, Vorstandsvorsitzender der Sporthilfe.