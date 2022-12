Benjamin Pavard will den FC Bayern angeblich verlassen

Einst Stammkraft beim FC Bayern München und in der französischen Fußball-Nationalmannschaft, derzeit nicht mehr unumstritten: Benjamin Pavard, flexibel einsetzbarer Defensivmann, sieht seine sportliche Zukunft nach Medienberichten nicht beim deutschen Rekordmeister.

Laut "SportBild" wird der 26-Jährige seinen bis 2024 gültigen Vertrag mit dem FC Bayern nicht verlängern. Er soll nicht einmal bereit sein, Gespräche zu führen. Damit die Münchner noch eine Ablöse mitnehmen können, müsste Pavard schon im kommenden Sommer wechseln.

Pavard spricht von neuen "Projekten"

Bereits im Vorfeld der WM 2022 in Katar hatte Pavard forsche Töne angeschlagen und offen mit einem Wechsel kokettiert. "Ich bin nicht dagegen, ein neues Projekt zu entdecken. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit. Warum nicht ein neues Land, eine neue Kultur entdecken?", sagte er in einem Interview mit der französischen "L'Équipe" vor WM-Beginn.

Nur wenige Tage später äußerte er sich ähnlich gegenüber der italienischen "Gazzetta dello Sport": "Mit Bayern München habe ich alles gewonnen. Ich spiele, um zu gewinnen und ich bin bereit, neue interessante Projekte zu bewerten, aber als zentraler Verteidiger."