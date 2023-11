Bengalos und Böller: DFB verhängt hohe Geldstrafe gegen 1. FCN

In finanziell klammen Zeiten schmerzt ein solches Urteil eine Verein dann doch: "Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Zweitligisten 1. FC Nürnberg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 72.400 Euro belegt", heißt es vom Deutschen Fußball Bund am Dienstag.

Pyrotechnik beim Spiel in Kaiserslautern

Das Sportgericht sanktioniert damit, dass zu Beginn des Zweitligaspiels beim 1. FC Kaiserslautern am 2. September Nürnberger Zuschauer mindestens 90 Bengalische Feuer sowie 20 Böllerschüsse aus einer Feuerwerksbatterie abgebrannt haben. Im Laufe des Spiels seien darüber hinaus elf weitere Bengalische Feuer sowie zwei Rauchtöpfe und ein Blinker gezündet worden.

1. FCN akzeptiert das Urteil

Der 1. FCN kann bis zu 24.000 Euro der Summe für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Entsprechende Maßnahmen müssen dann bis 30. Juni 2024 dem DFB vorgelegt werden. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Pyrotechnische Wiederholungstäter

Erst im Juni hatte der 1. FC Nürnberg knapp 74.000 Euro Strafe zahlen müssen, weil Clubfans beim Derby gegen die SpVgg Greuther Fürth am 4. Februar ebenfalls Pyrotechnik im Stadion abgefackelt hatten. Damals musste auch die SpVgg 30.000 Euro zahlen.

Wiedersehen in Kaiserslautern im DFB-Pokal

Abzuwarten bleibt, wie sich die Nürnberger Fans nach diesem Urteil im Achtelfinale des DFB-Pokals kommende Woche Dienstag (5. Dezember, 18 Uhr) verhalten werden. Denn dann treffen auf dem Betzenberg der 1. FC Nürnberg und der 1. FC Kaiserslautern erneut aufeinander. Den Club-Verantwortlichen bleibt nur die Hoffnung, dass sie hinterher nicht wieder mit einer Strafe rechnen müssen.