Benefizspiel für Flutopfer: FC Bayern spendet eine Million Euro

Mit einem Traditionsduell als Hilfsaktion nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz senden Rekordmeister FC Bayern und Gastgeber Schalke 04 ein wichtiges Signal in die Hochwassergebiete.

Die genaue Terminierung soll zwar erst in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden. Da die Flutopfer die Hilfe aber rasch bräuchten, garantierte der FC Bayern schon jetzt die Zahlung von einer Million Euro. Zusätzlich werde der FC Bayern Hilfe eV weitere 100 000 Euro an Unwettergeschädigte aus Bayern spenden.

Beim Benefizspiel auf Schalke soll auch der vielen Menschen gedacht werden, die bei dem Unwetter ihr Leben verloren haben.

Herbert Heiner fordert "Solidarität und soziale Verantwortung"

Nach Rücksprache mit den drei betroffenen Landesregierungen wird der FC Bayern sich an Wohltätigkeitsorganisationen wenden, die in den Krisengebieten bereits tätig sind und das Geld unbürokratisch und schnell an notleidende Haushalte verteilen.

"Die Bilder der Hochwasserkatastrophe haben uns schockiert. In so einer schrecklichen Situation müssen wir als Gesellschaft zusammenhalten. Fußball lebt auch sehr von Solidarität und sozialer Verantwortung", sagte Herbert Heiner, Präsident der Bayern.

Der FC Bayern hatte bereits im Rahmen seines erstes Testspiels in der Saisonvorbereitung vor einer Woche gegen den 1. FC Köln gemeinsam mit dem Gegner und einem Sponsor 100.000 Euro für die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Deutschland gespendet.

TSV 1860 München spielt gegen Schönau

Auch der TSV 1860 München will den Flutopfern im Berchtesgadener Land mit einem Benefizspiel helfen. Die Idee für das Benefizspiel stammt von der SG Schönau, deren Mitglieder vom Ausmaß der Überschwemmungen sehr betroffen sind.

Das Unwetter hätte enorme Schäden angerichtet, wodurch die Existenz vieler Menschen in der Region bedroht sei, so der Verein. Die Erlöse aus dem Benefizspiel sollen zu 100 Prozent an die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe gehen. Ein genauer Termin steht auch hier noch nicht fest.