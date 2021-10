Benfica Lissabon - FC Bayern|20.10., 21 Uhr|Radio-Livereportage

Kommt der Torexpress des FC Bayern auch in Lissabon ins Rollen? Nach dem 3:0 in Barcelona und einem 5:0 gegen Kiew treffen die Münchner in der Gruppenphase der Champions League am Mittwoch (21 Uhr) auf Benefica Lissabon. Die Portugiesen konnten keines der bislang zehn Duelle mit den Bayern gewinnen. Für die Münchner stehen dagegen sieben Siege zu Buche. Drei Spiele endeten mit einem Unentschieden.