Bender-Zwillinge mit Comeback in der Kreisliga

Ende der vergangenen Saison haben Lars und Sven Bender ihre aktive Fußball-Karriere bei Bayer Leverkusen beendet. Doch so ganz haben die Zwillinge die Fußball-Schuhe noch nicht an den Nagel gehängt. Am letzten Wochenende liefen sie für ihren Heimatklub TSV Brannenburg in der Kreisliga 1 auf.

Beim 5:2-Heimerfolg im Inntal-Derby gegen den ASV Flintsbach vor immerhin 450 Zuschauern spielten die "Unzertrennlichen" 90 Minuten durch, konnten sich allerdings nicht in die Torschützenliste eintragen. Beim TSV lernten die Bender-Zwillinge einst als Kinder das Fußball-ABC und kehrten nun zu ihren fußballerischen Wurzeln zurück.

Olympia-Silber 2016 für die Bender-Zwillinge

Lars Bender spielte insgesamt zwölf Jahre für Leverkusen, sein Bruder Sven die vergangenen vier Jahre. Zusammengerechnet liefen die beiden insgesamt 865-mal in der 1. und 2. Bundesliga auf. In Rio holten sie 2016 bei den Olympischen Spielen Silber mit der deutschen Nationalmannschaft.

Von Brannenburg wechselten die beiden im Alter von zehn Jahren in die Nachwuchsabteilung der SpVgg Unterhaching. "Wir wollten eigentlich einfach immer nur kicken", sagte Lars Bender vor einiger Zeit. Über die Station 1860 München landeten beide im Profi-Fußball. "Es ist ja nicht alltäglich, dass man es als Brüderpaar schafft, oben anzukommen und sich dort so lange zu halten", ergänzte Sven Bender.