Beim Münchner Stadtderby "geht's zur Sache"

"Riesig" ist die Vorfreude bei Münchens Keeper: "Wir wissen alle, was dieses Spiel bedeutet, natürlich auch für unsere Fans", sagt Früchtl, der gerade seinen Vertrag verlängert hat. Keinen Deut weniger ausgeprägt dürfte die Euphorie vor dem Stadtderby beim TSV 1860 München sein. Schließlich haben die Löwen das Heimrecht (Sonntag, 14.00 Uhr, Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße). Und dazu treten sie mit einem "Joker" an: Der neue Trainer Michael Köllner dürfte für einen zusätzlichen Motivationsschub sorgen.

Früchtl warnt vor "körperlich robusten" Löwen

Wieviel der Löwencoach jetzt schon bewirken konnte, da ist sich Früchtl zwar unsicher. Eines steht für ihn aber fest: "Sie haben eine körperlich robuste Mannschaft. Vorher haben sie häufiger mit langen Bällen auf Stürmer Sascha Mölders und über die Außen mit Flanken in die Box agiert".

FC Bayern II entschied die Regionalliga-Derbys für sich

Das letzte Bundesliga-Duell der beiden Münchner Vereine fand im Jahr 2004 statt. Im DFB-Pokal begegneten sich die ersten Mannschaften beider Vereine am 27. Februar 2008. Nach dem Aufstieg der zweiten Mannschaft des FC Bayern ein Jahr nach den Löwen kommt es nun zum Drittliga-Duell. Früchtl war schon in der vorletzten Saison bei den beiden Regionalliga-Duellen dabei. "Die Stimmung im Stadion war bei beiden Spielen überragend. Es ist einfach geil, bei solchen Partien auf dem Platz zu stehen", sagt der Torhüter. Beide Partien hatten die Bayern gewonnen, das sorgt bei Früchtl "auch heute noch für Gänsehaut".