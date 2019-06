Beim Metropolmarathon trotzten Tausende Läufer der Hitze

Beim 13. Metropolmarathon in Fürth liefen rund 5.000 Läufer bei sommerlichen Temperaturen durch mehrere Stadtteile. Neben den klassischen Disziplinen wie Marathon, Halbmarathon und den Kinderläufen gab es heuer auch einen Dreiviertel-Marathon über eine Strecke von etwas über 31 Kilometern.

Internationale Teilnehmer

Insgesamt liefen Athleten aus 30 Nationen beim dem Event mit. Den Marathon dominierte der FC Deutsche Post: Bei den Herren überquerte Robel Gerbremeskel mit nur wenigen Sekunden Vorsprung nach 2:54:35 Stunden die Ziellinie. Bei den Frauen deklassierte Sylke Kuhn ihre Konkurrenz geradezu. Sie kam nach 3:16:26 Stunden ins Ziel, mit einem Vorsprung von beinahe 25 Minuten. Die Ergebnisse aller Läufe stehen im Internet zum Abruf bereit.

2.000 Teilnehmer bei den Kinderläufen

Wer bei dem Lauf lediglich zuschauen wollte, den erwartete ein buntes Rahmenprogramm mit Kinderaktionen, einer Marathonmesse und Live-Musik. Bereits am Samstag waren etwa 2.000 Mädchen und Jungen beim Kids- und Teens-Marathon am Start. Zur Auswahl standen in diesem Jahr die Distanzen über 350, 800, 1.400 und 2.800 Meter.