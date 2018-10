Beim Herbstschwimmen ist kaltes Wasser kein Hindernis

Wer's sportlich mag, schlüpft in den Neoprenanzug, setzt Badekappe und Schwimmbrille auf. Freiwasserprofi und Eisschwimmer Christof Wandratsch empfiehlt eine große Brille, die das Gesicht gut abdeckt, Ohrenstöpsel gegen kaltes Wasser im Gehörgang und eine Rettungsboje, die Schwimmer hinter sich herziehen können.

Alles mit der Ruhe

Vor dem Herbstschwimmen sollte der Körper aufgewärmt sein. Eine Joggingrunde oder mit dem Radl zum See fahren, das fördert die Durchblutung. Zumindest ein paar Aufwärmübungen sollten vor dem Schwimmen drin sein.

Triathletin Petra lässt in ihren Neoprenanzug am Hals etwas Wasser laufen: "Auch, wenn das im ersten Moment unangenehm ist, würde ich das empfehlen. So gewöhnt sich der Körper dran." Außerdem rät sie, langsam ins Wasser zu gehen und auf den Körper zu hören. Wie geht er mit der Kälte um? Lieber nicht zu viel von sich verlangen und in Ufernähe schwimmen. Im besten Fall nicht allein zum See gehen.

Langsam und beherzt ins Wasser

Beim Reingehen langsam, aber beherzt vorgehen. Den Körper langsam akklimatisieren, aber auch nicht trödeln. Sonst kühlt man zu sehr aus. Die ersten Schwimmzüge langsam angehen, der Puls schnellt nach oben, es droht Atemnot oder Schnappatmung. Aber dann geht's ganz gut. Und wenn es sich nicht gut anfühlt, lieber zurück an Land gehen.