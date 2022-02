Beiersdorfer: FCI "mit Dreckigkeit am Platz" zum Klassenerhalt

Seit November letzten Jahres ist Dietmar Beiersdorfer als Geschäftsführer Sport beim FC Ingolstadt 04 tätig. Unter seiner Führung soll der Zweitligist den Sprung aus dem Tabellenkeller schaffen und zu alter Stärke zurückfinden. Wie der 58-Jährige im Gespräch mit Moderator Tom Meiler feststellte, ist es eine "herausfordernde" Aufgabe, die ihn sehr reizt. Er schätzt am FCI, dass der "Klub nicht allzu groß ist, es ein familiäres Miteinander ist, dass man sehr viel aufbauen kann".

Klassenerhalt das erste Ziel

Mit 13 Punkten aus 21 Spielen steht der FC Ingolstadt 04 aktuell auf dem letzten Tabellenplatz der 2. Fußball-Bundesliga. Dennoch glaubt Beiersdorfer nach wie vor an den Klassenerhalt. Er versprach, "alles daran zu setzen". Solange es rechnerisch möglich sei, setzt er auf seine Spieler und das Trainerteam. Der 5:0-Sieg beim 1. FC Nürnberg hält auf jeden Fall die Hoffnung am Leben.

"Mich stimmt optimistisch, dass ich merke, dass der ganze Klub und das Team herum das schaffen will. Es ist möglich mit der Drei-Punkte-Regelung. Wenn wir die Punkte holen, setzen wir die anderen Mannschaften unter Druck." Dietmar Beiersdorfer, Geschäftsführer Sport beim FC Ingolstadt

Neuer Trainer, neue Spieler, neues Glück

Als erste Amtshandlung tauschte der gebürtige Fürther den Trainer aus - statt Andre Schubert soll nun Rüdiger Rehm die Oberbayern zum Erfolg coachen: "Ich glaube, dass er in den Lebenszyklus vom FCI hervorragend hinein passt", erläuterte Beiersdorfer die Verpflichtung Rehms. Zudem kamen im Winter sechs Neuzugänge zu den Schanzern. "Wir haben einen großen Fokus darauf gelegt, Spieler zu holen, die zweikampfstark und defensiv stark sind, die die nötige Härte in den Zweikämpfen haben - auch die nötige "Dreckigkeit am Platz", so der Geschäftsführer. Laut ihm hat jeder, der im Kader ist, die Chance zu spielen.

"Wir wollen eine Leistungskultur aufbauen, die die Spieler herausfordert, sie aber auch weiterbringt und entwickelt und das im Sinne der Mannschaft." Dietmar Beiersdorfer, Geschäftsführer Sport beim FC Ingolstadt

FC Bayern: "Eigene Klasse" in der Liga

In der Bundesliga steht für den 58-Jährigen fest, dass der FC Bayern München klar das Rennen im Kampf um die deutsche Meisterschaft macht: "Die Bayern sind natürlich eine eigene Klasse, eine tolle Mannschaft mit tollen Spielern. Ich glaube, wenn man neun Punkte vorne weg ist in dieser Bundesliga, ist das natürlich auch ein Zeichen, dass man überlegen ist. Deswegen werden sie es auch dieses Jahr wieder machen."

Demnächst treten die Bayern in der Champions League gegen RB Salzburg an. Obwohl sich der österreichische Verein hervorragend entwickelt hat, denkt Beiersdorfer, dass sich die Münchner durchsetzen werden.

Bayern-Nachwuchstalente zum FCI?

Der FCI-Geschäftsführer Sport schätzt die Nachwuchsarbeit beim FC Bayern sehr. Man hat "immer mal wieder Kontakt", so dass über kurz oder lang auch der eine oder andere Youngster für die Schanzer mit dabei sein könnte.

Enorm hoher Druck im Fußball-Geschäft

Am Beispiel vom Rückzug von Gladbach-Manager Max Eberl hat sich kürzlich gezeigt, wie hoch die mentale Belastung im Fußball-Geschäft ist. "Gerade wenn man so emotional verbunden ist mit einem Verein wie Max mit seiner Borussia und ich mit meinem HSV, ist sie unglaublich hoch. Man hat sehr viel Last und Druck auf den Schultern und man kann das oftmals kaum rauslassen", betonte Beiersdorfer.

"Die Medialisierung in den letzten Jahren war natürlich immens, die Digitalisierung, Social Media, ungefilterte Geschichten werden veröffentlicht. Jeder kann sagen, was er will - ohne zu sagen, wer er ist. Das ist schon hart und trifft nicht nur die Einzelperson als Funktionär, sondern auch das Umfeld, die Familie. Da muss man schon einiges wegstecken können." Dietmar Beiersdorfer, Geschäftsführer beim FC Ingolstadt