Bei Champions-League-Triumph: Mané färbt sich Haare rot

Seinen blonden Streifen trägt Afrikas "Fußballer des Jahres" seit etwa zehn Jahren, verriet der 30-Jährige in einem am Dienstag veröffentlichten Vereinsinterview. "Zuerst wollte ich es nicht machen, weil ich wusste, dass meine Eltern nie damit einverstanden sein würden. Aber dann beschloss ich, es zu wagen", berichtete der ehemalige Liverpool-Spieler rückblickend.

Die Reaktion seiner Eltern ließ nicht lange auf sich warten. "Sadio, was hast du mit deinen Haaren gemacht? Es sieht nicht schön aus. Mach es weg!", sollen sie gesagt haben. Inzwischen haben sich aber wohl auch Mama und Papa Mané an die extravagante Haarpracht gewöhnt.

Steigerung in der Königsklasse vonnöten

Damit die Bayern-Fans die neue Frisur ihres Angreifers bewundern können, brauchen die Münchner eine deutlichere Leistungssteigerung in der Königsklasse, wo sie besser abschneiden wollen als in der vergangenen Spielzeit. Da scheiterte das Team von Trainer Julian Nagelsmann bereits im Viertelfinale am FC Villarreal. Das Champions-League-Finale steigt am 10. Juni 2023 in Istanbul.