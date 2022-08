Begeisterter Empfang des Vize-Europameisters am Römer

Magull: "Hohe Wertschätzung für uns"

Lina Magull, Kapitänin von Vizemeister FC Bayern München und Schützin des zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleichs im Finale, ließ vor der großartigen Kulisse am Römerberg ihren Gefühlen freien Lauf: "Das ist überwältigend, damit haben wir heute nicht gerechnet", sagte sie in der ARD-Sportschau. "Ich hatte Tränen in den Augen, das ist eine hohe Wertschätzung für uns."

Ein Tag nach dem Finale überwiege bei ihr der Stolz, nachdem es vorher hin- und hergegangen sei zwischen Enttäuschung und Stolz. "Es war ein tolles Erlebnis. Schade, dass wir den Pott nicht geholt haben, aber das nimmt uns keiner mehr."

Gwinn würde Schwung und Euphorie gerne mitnehmen

Ähnlich äußerte sich ihre Vereinskameradin Giulia Gwinn: "Es ist unglaublich schön, das gerade erleben zu dürfen", so die 23-Jährige, die bei der EM vor allem die rechte Seite beackert hat. "Schön, dass wir mit unserem Fußball so viel erwecken konnten und jetzt die Euphorie lebt in Deutschland." Und weiter: "Wir hoffen einfach, dass wir mit dieser Mannschaft auch im nächsten Jahr wieder Erfolg haben."

Den Schwung und die Euphorie würde sie gerne ins Bundesliga-Eröffnungsspiel mitnehmen, wenn am 16. September Eintracht Frankfurt in der großen Arena die FC-Bayern-Frauen empfängt.