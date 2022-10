Befreiungsschlag oder Abstiegszone? SSV Jahn am Scheideweg

Es ist bisher eine Woche der Extreme beim SSV Jahn Regensburg: am vergangenen Wochenende fuhr der Jahn in der Liga zunächst einen umjubelten 3:0-Auswärtssieg auf dem Betzenberg in Kaiserslautern ein. Am Mittwoch folgte dann die deutliche 0:3-Klatsche im DFB-Pokal gegen Düsseldorf.

Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic blieb also nur wenig Zeit, um seine Mannschaft bis zum Heimspiel am Samstagmittag gegen den SV Sandhausen (22.10., 13 Uhr) wieder auf Touren zu bringen. "Ich glaube nicht, dass ich da jemanden besonders motivieren muss", sagte Selimbegovic vor der Begegnung dem BR. "Alle sind sich bewusst, dass wir in der Liga vor allem zu Hause punkten müssen."

Torwartfehler sorgt für Diskussionsstoff

Die Ausgangslage ist klar: mit einem Sieg würde dem Jahn so etwas wie ein Befreiungsschlag gelingen, durch den man sich im Mittelfeld der zweiten Liga vorerst festsetzen könnte. Eine Niederlage wiederum würde die Abstiegszone schnell wieder bedrohlich nahebringen.

Nach dem Pokalspiel gegen Düsseldorf am Mittwoch hatte eine Personalie bei den Oberpfälzern für Diskussionsstoff gesorgt: Dejan Stojanovic. Der Jahn-Torwart hatte die 0:3-Niederlage mit seinem groben Fehler beim 0:1 früh eingeleitet. Nach seinem Fauxpas beim 0:1 in Magdeburg am 10. Spieltag war es bereits der zweite schwere Patzer in dieser Saison.

Einsatz von drei Stammspielern fraglich

Für Mersad Selimbegovic ist ein Wechsel auf der Torwartposition jedoch kein Thema. Stojanovic bleibt die Nummer eins - auch im wichtigen Spiel gegen Sandhausen, das wie der Jahn vor der Saison das Ziel Klassenerhalt ausgerufen hatte.

Ein 6-Punkte-Spiel sei die Begegnung aber nicht, sagte Jahn-Kapitän Benedikt Gimber dem BR. Dafür sei es zu früh in der Saison: "Aber klar wissen wir, dass Sandhausen mit demselben Ziel in die Saison gegangen ist wie wir. Und deswegen tut ein Sieg gegen so eine Mannschaft natürlich doppelt gut." Ob der Kapitän seine Mannschaft dabei unterstützen kann, dürfte sich wie bei den ebenfalls angeschlagenen Defensivspielern Scott Kennedy und Benedikt Saller allerdings erst kurz vor dem Spiel entscheiden.

Sandhausen hat Pokalkrimi in den Knochen

Gegner Sandhausen reist jedenfalls mit frischem Selbstvertrauen in die Oberpfalz. Im DFB-Pokal konnte die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz durch einem Sieg im Elfmeterschießen gegen den Karlsruher SC ins Achtelfinale einziehen.

Auch wenn seinen Spielern das Pokalspiel noch in den Knochen liegt, will Schwartz in Regensburg unbedingt punkten: "Wir konnten auswärts bisher erst zwei Punkte einfahren. Jetzt fahren wir nach Regensburg, um etwas Zählbares mitzunehmen." Im Tor wird bei den Sandhäusern voraussichtlich Ersatztorhüter Nikolai Rehnen aufgeboten, nachdem sich die etatmäßige Nummer Eins, Patrick Drewes, im Pokal verletzt hatte.

Jahn ist auf der Hut

Jahn-Trainer Selimbegovic erwartet jedenfalls eine "unangenehme Mannschaft", die dafür bekannt sei, kompakt zu stehen, gut zu verteidigen und umzuschalten. Gerade bei Standards seien sie brandgefährlich: "Da müssen wir auf der Hut sein." Auch, um den schwachen Pokal-Auftritt gegen Düsseldorf schnell wieder vergessen zu machen.