Beeindruckendes DTM-Debüt: Laurin Heinrich zweimal unter Top Ten

Ein Einstand nach Maß für Laurin Heinrich: Bei seinen allerersten beiden Rennen zum Auftakt der Deutschen-Tourenwagen-Masters (DTM) an diesem Wochenende in Oschersleben (Sachsen-Anhalt) erreichte der 21-jährige Kürnacher Platz sieben und Platz neun. "Ich bin sehr froh, dass ich bei meiner Premiere gleich so ein gutes Ergebnis einfahren konnte. Mein Team hat einen perfekten Boxenstopp gemacht. Ich bin happy, als zweitbester Porsche-Fahrer ins Ziel gekommen zu sein", wird der Nachwuchsfahrer aus dem KÜS Team Bernhard in einer Pressemitteilung zitiert.

Aufholjagd mit 565 PS

In seinem ersten Rennen am Samstag startete Heinrich mit seinem Porsche 911 GT3 R als Neuntplatzierter des Qualifyings. Der 21-Jährige eroberte bis zu seinem Boxenstopp Rang acht, schob sich beim Reifenwechsel an einem weiteren Kontrahenten vorbei und verteidigte den siebten Platz bis ins Ziel. Im Lauf am Sonntag zeigte der Kürnacher mit seinem 565-PS-Boliden eine furiose Aufholjagd. Von Startplatz 21 machte er zwölf Positionen gut und überquerte auf Rang neun die Ziellinie. "Mit meinem Wochenende bin ich wirklich zufrieden. Zweimal Top-Ten sind ein guter Einstieg", so Heinrich.