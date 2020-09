Beckenbauer-Sprüche: Viel mehr als "Ober- gegen Untergiesing"

Manchmal hatte er "Mitleid mit dem Ball"

Überhaupt brachte es ihn immer wieder auf die Palme, wenn es in dem von ihm so geliebten Sport mal nicht so lief: "Ich bin immer noch am Überlegen, welche Sportart meine Mannschaft an diesem Abend ausgeübt hat. Fußball war's mit Sicherheit nicht."

Einen missglückten Auftritt der Nationalmannschaft kommentierte er einst mit den Worten: "Wissen Sie, wer mir am meisten leid tat? Der Ball."

Nach einer einer 0:3-Pleite der Bayern in Lyon im März 2001 polterte er: "So darf in Zukunft nicht gespielt werden, sonst könnt Ihr euch einen anderen Beruf suchen. Wenn einer Nachhilfe braucht, stehe ich zur Verfügung."