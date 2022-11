Beckenbauer nicht bei WM in Katar: Aufpassen auf Herz und Auge

WM-Vergabe: Unklar wie Beckenbauer damals votierte

Die WM-Vergabe an Katar gilt bis heute als großer Skandal des Fußball-Weltverbands FIFA. Am 2. Dezember 2010 hatte FIFA-Präsident Joseph S. Blatter in Zürich die Vergabe der Weltmeisterschaft 2022 an Katar verkündet.

Die Entscheidung von Franz Beckenbauer, der zu den 22 Exekutivkomitee-Mitgliedern gehörte, ist auch heute noch unklar. Der damalige DFB-Chef Theo Zwanziger fragt sich noch immer, wie Beckenbauer damals votierte. "Er hat nie eine klare Auskunft gegeben. Anders als der damalige UEFA-Präsident Michel Platini, der sich nach einem Gespräch beim Mittagessen in Paris mit dem damaligen Präsidenten Sarkozy und dem Kronprinzen von Katar öffentlich zu seiner Entscheidung für Katar bekannt hat", sagte Zwanziger der "Frankfurter Rundschau".