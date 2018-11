22.11.2018, 20:50 Uhr

Beckenbauer, "Bomber" und Co.: Die deutsche Fußball-Ruhmeshalle

Diese zwölf Namen kennt in Deutschland jeder Fußballfan. Erstmals werden die Besten der Besten in einer Hall of Fame des deutschen Fußballs gewürdigt. Einer der Gewählten spielte sogar für zwei Nationalmannschaften.