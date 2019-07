Beachvolleyball: Thole und Wickler spielen um WM-Gold

Am Rothenbaum bezwang Deutschlands Top-Duo die norwegischen Weltranglistenersten Anders Mol und Christian Sorum in einer hochklassigen Partie mit 2:1 (17:21, 21:16, 15:12) und hat Silber bereits sicher. "Ich habe gerade keine Ahnung, was passiert ist, da geht ein Kindheitstraum in Erfüllung", sagte Wickler bei Sport1. "Wir sind cool geblieben, es ist einfach unglaublich. Die Massen schreien uns nach vorne, aufgeben ist einfach keine Option", sagte Thole.

Im Endspiel am Sonntag (14 Uhr/ARD) warten nun Oleg Stojanowskij/Wjatscheslaw Krasilnikow (Russland), die sich 2:1 (21:13, 19:21, 15:11) gegen die US-Amerikaner Tri Bourne/Trevor Crabb durchgesetzt hatten. Die bislang einzige Goldmedaille für die deutschen Männer bei Weltmeisterschaften hatten Julius Brink und Jonas Reckermann 2009 in Stavanger gewonnen.