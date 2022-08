Beachvolleyball: Neuer Partner, neues Glück bei Clemens Wickler?

Hinter dem Beachvolleyballer Clemens Wickler liegt ein ungewohnter Jahreswechsel. Der Starnberger bereitete sich auf sein erstes großes Turnier in der Heimat vor, die European Championships in München 2022.

Dazu hat er ein neues Trainerteam bekommen, auch das passiert mal in seiner Sportart. Aber dann war da halt noch eine andere Änderung: "dass Thole/Wickler nur noch Wickler am Ende war", sagt der 27-jährige Wickler in der "Class of 22", einem Youtube-Format der European Championships.

Nils Ehlers neuer Partner von Clemens Wickler

Die Trennung war durchaus ein Schlag - und kam für alle überraschend. Drei Jahre waren Julius Thole und Clemens Wickler ein Team im Sand. Sie wuchsen in dieser Zeit zum besten deutschen Team, gewannen 2019 bei der WM in Hamburg Silber und wurden Fünfte bei Olympia 2021 in Tokio. Das Ziel war eigentlich immer eine Medaille bei Olympia 2024 in Paris. Doch seit dem vergangenen Winter ist Schluss - Thole konzentriert sich seither auf sein Jura-Studium, der Starnberger Wickler brauchte plötzlich einen neuen Partner.

Er hat ihn schließlich im 2,10 Meter großen Nils Ehlers gefunden, der Berliner ist damit noch einmal vier Zentimeter größer als Thole. "Alle hatten den gleichen Gedanken, dass ich Nils fragen muss. Das ist dann auch gleich passiert." Ehlers hat dann auch schnell zugesagt, er spielte zuvor mit Lars Flüggen zusammen.

Weltklasse-Abwehrspieler - Aufschläge sind gefürchtet

Schließlich gilt Wickler, der schon vor Jahren nach Hamburg an den Olympiastützpunkt ging, als Weltklasse-Abwehrspieler, gefürchtet ist zudem sein Aufschlag, der das Halbfinale der WM 2019 gegen die bis dahin dominierenden Norweger Mol/Sørum mitentschied.

Der 1,91 Meter-Mann Wickler beherrscht nahezu jeden Schlag, kann neben der Abwehr durch seine Größe auch angreifen. Ehlers könnte auf lange Sicht dann die ideale Ergänzung werden. "Ich bin bin davon überzeugt, dass die beiden sich schnell finden werden", sagt Thole über das neue Duo.

EM-Aus im Kampf ums Achtelfinale

Und ja, nach der üblichen Anpassungszeit finden sich die beiden immer besser. Sie sind beim EM-Turnier am Königsplatz als Sechste am höchsten gesetzt aus deutscher Sicht. Ob das für eine Medaille bei den European Championships reicht?

Das bleibt natürlich die Frage. Denn das erste Großevent des Jahres endete enttäuschend für Ehlers/Wickler. Bei der WM in Rom scheiterten sie etwas überraschend bereits im Kampf ums Achtelfinale. 0:2 (19:21, 19:21) unterlagen sie nach einer starken Vorrunde den Polen Piotr Kantor und Maciej Rudol, die im Anschluss selbst ausschieden.

Das Turnier in München soll nun natürlich besser enden, für Wickler wird aber allein die Teilnahme schon ein Karriere-Highlight: "Es war schon immer mein großer Traum, mal ein großes Turnier bei mir zu Hause zu haben. Dieser Traum wird jetzt endlich verwirklicht." Und vielleicht kommt ja noch eine Heim-Medaille am Königsplatz dazu.